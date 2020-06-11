31 وفاة بالعراق و4 بالكويت واثنتان في البحرين بفيروس كورونا

أعلن العراق، الخميس، تسجيل 31 وفاة بكورونا، فيما رصدت الكويت 4 حالات، والبحرين اثنتين، فيما سجل الأردن 27 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إنها رصدت 31 وفاة بكورونا، وألفًا و261 إصابة، وتعافي 354 مريضا.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 16 ألفا و675، بينها 457 وفاة، و6 آلاف و568 حالة شفاء.

وفي الكويت، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 4 وفيات، و609 إصابات، و849 حالة تعاف.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 34 ألفا و432، بينها 279 وفاة، و24 ألفا و137 متعافيا.

وفي البحرين، قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاتين لوافدين أحدهما يبلغ من العمر 61 عاما، والآخر 38 عاما.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 16 ألفا و667، بينها 34 وفاة، و11 ألفا و487 حالة تعاف.

وفي الأردن، أفادت وزارة االصحة بتسجيل 27 إصابة، و7 حالات شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 890، بينها 9 وفيات، و670 حالة تعاف.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 7 ملايين و514 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 420 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و809 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".