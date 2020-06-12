الجيش الليبي يعلن العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة ومحيطها، جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأفاد بيان نشره المركز لإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش، على فيسبوك، أنه تم العثور على تلك المقابر في منطقتي "المشروع الزراعي" بترهونة، و"سوق الخميس إمسيحل العوته"، القريبة من المدينة.

وأضاف البيان أن اللجنة المكلفة من وزارة العدل، وضعت علامات تحذير من الاقتراب من تلك المقابر وأغلقتها، تمهيدا لاستخراج الجثامين وفق الأسس المتعارف عليها.

وتضاف المقابر الثلاث الجديدة، إلى 8 أخرى عثر عليها الجيش بترهونة خلال الأيام القليلة الماضية، في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، التي شكا السكان من ارتكابها انتهاكات بحقهم.

وفي وقت سابق الجمعة، أعرب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، عن استغرابه مما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى أدلة على "إجرام" مليشيا حفتر، بعد العثور على 8 مقابر جماعية في مدينة ترهونة.

والخميس، دعت البعثة الأممية في ليبيا، إلى تحقيق سريع وشفاف في اكتشاف 8 مقابر جماعية معظمها بمدينة ترهونة.

ورحبت البعثة، بقرار وزير العدل الليبي محمد عبد الواحد لملوم، تشكيل لجنة تحقيق حول هذه المقابر.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.