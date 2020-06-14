وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد إرهابيين اثنين بغارة شمالي العراق

أعلنت الدفاع التركية، الأحد، تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، في غارة جوية شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "بعد عمليات مراقبة بمناطق زاب وأفاشين وبيسان شمالي العراق، جرى تحييد إرهابيين اثنين في غارة جوية".

وأكدت الوزارة أن العمليات ضد "بي كا كا" الإرهابية ستتواصل إلى حين تحييد آخر إرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.