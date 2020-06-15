حماس تعلن انطلاق حزمة من الفعاليات المناهضة لمشروع الضم الإسرائيلي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية انطلاق سلسلة فعاليات "وطنية" لمواجهة مشروع الضم الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.



وقال القيادي في الحركة حماس، صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة الاثنين، إن الفعاليات تتنوع ما بين "الشعبية، والإعلامية، والدبلوماسية، والحقوقية القانونية".



وأوضح أنها تأتي في إطار "المبادرة التشجيعية، لكل أبناء الشعب الفلسطيني، للانضمام لجبهة وطنية عريضة متعددة الوظائف والمهام في مواجهة الاحتلال، وخطط الإدارة الأمريكية".



ودعا البردويل إلى "وحدة الصف الفلسطيني"، مضيفا إنها "تعتبر ركيزة من ركائز القوة، بحيث يتوجب في إطارها الحفاظ على معاني الشراكة في اتخاذ القرار (...) بعيدا عن التفرّد والإقصاء".



واستكمل قائلاً "يجب عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، تمهيداً لترسيخ هذه الوحدة على أساس الثوابت الوطنية وإعادة بناء المنظمة".



ودعا القيادي في حماس منظمة التحرير الفلسطينية، إلى سحب اعترافها بإسرائيل، والتحلل من اتفاقية أوسلو للسلام (1993).



ودعا إلى ضرورة "الاتفاق على استراتيجية وطنية قائمة على مقاومة الاحتلال، بكافة الأشكال، وتحريم التنسيق الأمني مع إسرائيل".



وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل.



وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.



وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.