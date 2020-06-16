الاتحاد الأوروبي.. ضرورة فتح تحقيق عاجل حول المقابر الجماعية في ليبيا



شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة فتح تحقيق مستقل و"عاجل" حول المقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن العثور على مقابر جماعية تسبب في حالة انزعاج كبيرة.

وقال: "يجب عاجلا فتح تحقيق مستقل بخصوص المقابر الجماعية، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة".

ودعا البيان الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى الالتزام بمسؤولياتهم وفق القانون الدولي، والتوصل إلى توافق بخصوص إنهاء العنف ووقف إطلاق النار في البلاد.

وكان الجيش الليبي قد عثر على 106 جثث في مستشفى بمدينة ترهونة بعد تطهيرها من ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر في 5 يونيو/ حزيران، ثم عثر على 3 مقابر جماعية في ريف المدينة في 12 من الشهر ذاته.