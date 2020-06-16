القبض على 7 من تنظيم "ي ب ك" تورطوا في 11 تفجيراً إرهابياً في عفرين

أعلنت ولاية هطاي التركية، القبض على 7 أعضاء من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي لتورطهم في تنفيذ 11 تفجيرا خلال عملية أمنية في عفرين السورية.

وأوضحت الولاية الحدودية مع سوريا في بيان، الثلاثاء، أن مديرية الأمن في عفرين داهمت منزلين بعد تحريات استخباراتية، وألقت القبض على 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك".

وأضافت، أن الإرهابيين متورطون في تنفيذ 11 تفجيرا وحرق 3 مركبات في منطقة "غصن الزيتون" بسوريا.

وأشارت إلى ضبط 25 كيلوغرام من مواد "TNT" المتفجرة وأدوات تستخدم في صناعة القنابل اليدوية.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.