إصابة وزير عراقي وأفراد أسرته بفيروس كورونا

أفاد مصدر طبي حكومي، الأربعاء، بإصابة وزير في الحكومة العراقية وأفراد أسرته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، وهو طبيب في دائرة صحة بغداد الحكومية، إن "الفحوصات أثبتت إصابة وزير النقل ناصر بندر وأفراد أسرته بفيروس كورونا".

ولم يتوفر المزيد من التفاصيل على الفور لدى المصدر الطبي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بشأن حالة الوزير الصحية.

ويعتبر ناصر بندر، أول وزير عراقي تُعلن إصابته بكورونا منذ ظهور الجائحة.

بينما سجلت إصابة نائبتين في البرلمان بالفيروس الأسبوع الجاري هما وحدة الجميلي ومحاسن دلي.

والجميلي ودلي، نائبتان في البرلمان عن تحالف "القوى العراقية" (سُني) الذي يمتلك 40 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا.

وتأتي الإصابات بين مسؤولي البلد وسط تزايد وتيرة الحالات المسجلة في العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقب تخفيف السلطات القيود المفروضة للوقاية من الجائحة.

والثلاثاء، سجل العراق أرقاماً غير مسبوقة بحالات كورونا بـ60 وفاة وألف و385 إصابة جديدة خلال يوم واحد؛ ما رفع مجمل الإصابات إلى 22 ألفاً و700، بينها 712 وفاة، و9 آلاف و862 حالة شفاء.