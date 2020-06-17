بمشاركة الكوماندوز والقوات الجوية.. الدفاع التركية تطلق عملية "المخلب-النمر" ضد بي كا كا الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأربعاء، انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا" وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها الوزارة التركية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت الوزارة في تغريداتها "لقد بدأت عملية المخلب-النمر، وعناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليًا في منطقة هفتانين".

وذكرت أن "عناصر الكوماندوز المدعومين بمروحيات وطائرات مسيرة، انتقلوا لمنطقة هفتانين في عملية جوية".

وشددت على أن "الهدف من هذه العملية تحييد عناصر منظمة بي كا كا وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تستهدف أمن شعبنا وحدودنا، وتسعى لاستهداف مخافرنا وقواعدنا العسكرية بالمنطقة".

وتابعت "كما أنها تأتي في إطار حقنا المشروع في الدفاع عن النفس الذي ينص عليه القانون الدولي".

وشددت الوزارة التركية على أن "العملية تسير بنجاح كما هو مخطط له".

وأردفت قائلة "أصبنا بنجاح كامل وبواسطة نيران مكثفة أهدافًا سبق أن حددتها قبل انطلاق العملية وحدات المدفعية التركية المتمركزة بالمنطقة".

ولفتت الوزارة إلى أن وزير الدفاع، خلوصي أقار، وعدد من قيادات القوات المسلحة يتابعون العملية، ويقومون بإدارتها من داخل غرفة عمليات القوات الجوية.

وذكرت أن الوزير أقار قبل انطلاق العملية وقف على كافة الاستعدادات اللازمة بالمنطقة، وتوجه لغرفة عمليات القوات الجوية لمتابعة العملية رفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك آقيوز، والبحرية عدنان أوزبال.

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الاثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "المخلب - النسر" ضد المنظمة الإرهابية ذاتها شمالي العراق.

يذكر أن منظمة بي كا كا الإرهابية تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.