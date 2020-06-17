تحذير من مواصلة "ي ب ك" الإرهابي حفر الأنفاق تحت منازل "السريان" بسوريا

أعلن الاتحاد السرياني العالمي أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يشق أنفاقا تحت منازل السريان شمال شرقي سوريا.

والسريان هم أبناء العرقيّة الآشوريّة والذين يدينون بالديانة المسيحية ويتركزون بشكل أساسي في شمال شرق سوريا خصوصاً في مدن وبلدات الحسكة، القامشلي، عامودا، كما يتواجد بعضهم أيضاً في المدن الكبرى مثل حمص وحلب.

وأوضح الاتحاد في بيان، الأربعاء، أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يزعم أن حفر هذه الأنفاق يأتي استعدادا لصد هجوم عسكري محتمل من قبل تركيا أو النظام السوري.

وأفاد بأن الهدف من حفرها هو التسلل عبرها إلى المناطق المتاخمة لمدينة القامشلي السورية من الجانب التركي مثل مدينة نصيبين، إلى جانب إجبار السريان القاطنين في القامشلي لترك منازلهم.

وذكر أن نفقا حفره التنظيم الإرهابي الأسبوع الماضي، خرج من حديقة منزل أحد الرهبان السريان في المدينة، مشيرا أن هذه ليست المرة الأولى، فقد وقعت حوادث مماثلة عامي 2018 و 2019.

وعند مطالبة الراهب بطمر النفق، كان جواب مسلحي التنظيم الإرهابي له ولإخوانه، أن قرارا كهذا لا يمكن اتخاذه إلا بأوامر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبال قنديل، مؤكدين أن عمليات حفر الأنفاق تُدار من قبل المنظمة الإرهابية هناك.

وأشار إلى أن مسلحي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي قالوا للراهب وإخوانه إن "هذه المنازل منازلنا، لن يبقى أحد منكم هنا خلال 10 سنوات، وستصبح منازلكم ملكا لنا".

ولفت إلى أن السريان الذين يعيشون تحت نيران تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمال شرقي سوريا، هم ضحايا "الأساليب المرعبة والتهديد والاضطهاد والعنف المميت".

وأوضح أن التنظيم حاول في كانون الأول/ ديسمبر 2018، حفر نفق تحت مقبرة سريانية قديمة تعود لقرن من الزمان.

ونوه البيان إلى أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي استنسخ استراتيجية حفر الأنفاق من تنظيم "داعش".