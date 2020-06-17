واشنطن: نعارض تقارب الإمارات مع نظام الأسد وأي نشاط اقتصادي له فيها هدف للعقوبات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الأربعاء، معارضة بلاده قيام دولة الإمارات بأي خطوات للتقارب مع النظام السوري، محذراً من أن عقوبات "قيصر" تشمل نشاطات النظام الاقتصادية في الدولة الخليجية.

جاء ذلك بحسب ما نقله موقع قناة الحرة الأمريكي عن جيفري بالتزامن مع دخول قانون قيصر ضد نظام الأسد وحلفائه حيز التنفيذ.

وأكد المبعوث الأمريكي على وجود إجماع في واشنطن على معاقبة نظام الأسد.

ولفت أن "العقوبات أداة قوية جداً وسنستخدمها في حملة واسعة وهذه أول دفعة وسيتبعها العديد من الدفعات".

وشدد على معارضة بلاده نية الإمارات اتخاذ خطوات دبلوماسية تجاه النظام السوري. وقال إن الولايات المتحدة "لن تكافئ الأسد على تدمير بلده عبر السماح للآخرين ببناء البلد له".

وأشار إلى أن أي نشاطات اقتصادية تابعة لأشخاص محسوبين على النظام السوري في الإمارات أو غيرها ستكون هدفا للعقوبات.