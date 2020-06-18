"أفريكوم": إدخال روسيا مقاتلات إلى ليبيا يغير طبيعة النزاع

أعربت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الخميس، عن قلقها إزاء إدخال روسيا طائرات مقاتلة إلى ليبيا، معتبرة أن ذلك يغير طبيعة النزاع الحالي، ويعرض المدنيين للخطر.

جاء ذلك في بيان لـ"أفريكوم"، لتأكيد أن المقاتلات الروسية التي اتضح دخولها الأجواء الليبية نهاية مايو/ أيار الماضي "تعمل بنشاط".

وقالت: "استخدمت الطائرات الروسية لدعم الشركات العسكرية الخاصة التي ترعاها حكومة موسكو، ولدى القيادة الأمريكية صور تؤكد إقلاع طائرة روسية من الجفرة (قاعدة جوية) قرب مدينة سرت الليبية (شرق)".

ونقل البيان عن المتحدث باسم "أفريكوم" كريس كرانس، قوله إن إدخال روسيا مقاتلات هجومية إلى ليبيا "يغير طبيعة النزاع الحالي، ويزيد من احتمال تعرض الليبيين للخطر، لا سيما المدنيين الأبرياء".

وأبرز أن الطائرات الروسية في ليبيا "يسيرها مرتزقة عديمو الخبرة لا يلتزمون بالقانون الدولي، ولا يخضعون للقوانين والتقاليد المعمول بها في النزاعات المسلحة".

من جهته، أوضح مدير العمليات برادفورد غيرينغ، أن تدخل روسيا المستمر في ليبيا "يزيد من العنف ويؤخر الحل السياسي".

ولفت أن موسكو تواصل الضغط "من أجل موطئ قدم استراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وذلك على حساب أرواح ليبيين أبرياء".