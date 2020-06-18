الجيش اللبناني يعلن اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي، شرقي البلاد.

ووفق بيان للجيش، داهمت دورية من مديرية المخابرات منزلًا في بلدة عرسال (شرق)، وألقت القبض على قيادي (لم تسمه) وعدد من الأفراد التابعين للتنظيم.

وقال البيان إن الموقوف يترأس مجموعة أفراد ينتمون لتنظيم "داعش"، شاركت في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال (شرق).

كما أوضح أن القيادي الموقوف مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم مختلفة، أبرزها التواصل مع إرهابيين، وإطلاق النار باتجاه مواطنين، وتجارة أسلحة حربية.

ولم يحدد بيان الجيش اللبناني عدد الأفراد الذين تم توقيفهم مع قيادي "داعش" في عرسال (شرق).

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الأمن العام اللبناني، توقيف 3 عناصر ينتمون إلى "داعش" كانوا يستعدون للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق بالتنظيم.

وأضاف أن الموقوفين أجروا تدريبات استعدادا للقيام بأعمال إرهابية وقتل عسكريين، دون تحديد موعد التوقيف.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد لبنان عدة هجمات وتفجيرات بسيارات ملغمة تبنى تنظيم "داعش" عددا منها.

وفي صيف 2017، خاض الجيش اللبناني معركة باسم "فجر الجرود" ضد "داعش"، وحرر المناطق الشرقية المحاذية للحدود مع سوريا.