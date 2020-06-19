الجيش الليبي يضبط 200 برميل متفجر لمليشيا حفتر في ترهونة

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، ضبط مخزن يحتوي على 200 برميل متفجر لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشرته عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش، عبر صفحتها على "فيسبوك".

وذكر البيان أن "أبطال المنطقة العسكرية الغربية يُسيطرون على مخزن يحتوي على 200 برميل متفجر ومواد كيماوية في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)".

وأوضح أن المخزن "كانت مليشيات حفتر الإرهابية الهاربة تُخطط لاستخدامه في العدوان على طرابلس".

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، أعلن الجيش الليبي، تحرير مدينة ترهونة بالكامل، عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور.

وجاء تحرير ترهونة، عقب يوم واحد من إعلان الجيش الليبي تحرير العاصمة طرابلس بالكامل، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وكانت مليشيا حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.