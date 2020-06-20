الائتلاف السوري يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، وقال إن الجهود الدولية المختلفة لمواجهة أزمة اللاجئين "لم ترق إلى المستوى المطلوب".

وأصدر الائتلاف الوطني السوري، السبت، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو/ حزيران من كل عام، تطرق فيه إلى المشاكل التي يواجهها اللاجئون السوريون.

وقال البيان "توشك كارثة اللجوء السوري التي سبّبها نظام الجريمة والإرهاب في سوريا أن تدخل عامها العاشر بعد أن تحولت إلى مأساة شاملة يعيش معها السوريون ظروفاً لا يكاد يكون لها نظير في العصر الحديث، وتحت سمع وبصر العالم".

وأضاف "لم ترق الجهود الدولية المختلفة الرامية لمواجهة الأزمة إلى المستوى المطلوب، لا من حيث مواجهة الكارثة ذاتها ومنع استمرارها ومعاقبة المسؤول عنها، ولا من حيث التعامل المباشر مع نتائجها وتقديم المساعدة والدعم للاجئين والنازحين والمتضررين".

وحذر الائتلاف السوري من "مخاطر استمرار الكارثة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون، وكذلك من النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك في المدى المتوسط والبعيد".

وأكد البيان "ضرورة احترام القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، ومنع أي انتهاكات بحقهم".

وأعرب عن شكره "للدول الصديقة والشقيقة التي استقبلت اللاجئين السوريين، أو قدّمت لهم أي قدر من المساعدة والعون".

وختم بمطالبة المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، وتجاه من أجرم بحقهم، مع القيام بكل ما يلزم لفرض حل سياسي حقيقي يستند إلى القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254، بما يضمن تلبية تطلعات السوريين، ويهيئ لعودة كريمة وآمنة لجميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في بنائه وإعماره وازدهاره".

وفقا لتقارير الأمم المتحدة، غادر 6.7 مليون سوري البلاد منذ مارس/ آذار 2011 العام الذي اندلعت فيه انتفاضة شعبية ضد النظام، فيما استضافت تركيا أكثر من نصف السوريين المغادرين لبلادهم.