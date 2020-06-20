الجيش التركي قصف 700 هدف لـبي كا كا الإرهابية شمالي العراق ضمن عملية المخلب النمر

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن القوات المشاركة في عملية "المخلب النمر" قصفت أكثر من 700 هدف لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، منذ انطلاقها شمالي العراق.

وقام أقار بجولة تفقدية على نقطة عسكرية قريبة من منطقة عملية "المخلب النمر"، رفقة قيادات الجيش التركي، لمتابعة سير العملية من مركز القيادة على الشريط الحدودي.

أقار قاد مع كبار المسؤولين العسكريين عملية "المخلب النمر" وتابع التطورات الميدانية من المركز حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة/ السبت.

وأشار أقار، في تصريحات، إلى أن القوات المسلحة التركية اقتحمت ودمّرت أوكار ومخابئ الإرهابيين فوق رؤوسهم في إطار العملية العسكرية.

وقال: "تم منذ بداية العملية السيطرة على نحو 150 مغارة وكمية كبيرة من الذخائر وتدمير أكثر من 160 عبوة متفجرة فضلًا عن قصف أكثر من 700 هدف".

وشدّد الوزير التركي على أن بلاده تحترم وحدة تراب جميع الدول المجاورة ، وتؤيد السلام والهدوء فيها.

وعقب اتصالات مرئية مع قادة الوحدات العسكرية، انتقل الوزير أقار إلى نقطة متاخمة للحدود العراقية تضم قاعدة عسكرية تركية للإطلاع على التطورات.

وانطلقت عملية "المخلب النمر"، فجر الأربعاء، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت فجر الإثنين الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.