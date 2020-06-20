السيسي يهدد صراحة بـتدخل مباشر في ليبيا إذا واصلت الحكومة تقدمها إلى سرت

هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، بـ"تدخل مباشر" للقوات المصرية في ليبيا، إذا واصل الجيش الليبي تقدمه نحو سرت التي تسيطر عليها مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من القاهرة.

وزعم السيسي، خلال تفقده وحدات من الجيش المصري في المنطقة الغربية المحاذية للحدود مع ليبيا، أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية ".

وقال الرئيس المصري مخاطبا الجيش: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

تأتي تصريحات السيسي في وقت يتكبد حليفه في ليبيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خسائر عسكرية متتالية على يد قوات الحكومة الليبية بدعم تركي.

واعتبر الرئيس المصري أن جيش بلاده بقواته الجوية وحرس الحدود يعمل منذ أكثر من 7 أعوام على تأمين الحدود مع ليبيا.

وتسيطر مليشيات حفتر المدعومة بشكل رئيسي من قبل مصر والسعودية والإمارات على معظم حقول النفط الليبية، وفي حال تمكن الجيش الليبي من السيطرة على سرت التي يسعى لطرد مليشيات حفتر منها فإنه سيصبح أقرب إلى حقول النفط الليبي.

وتتزامن تصريحات السيسي أيضاً مع تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث أعلنت مصر، الجمعة، أنها طلبت من مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة.