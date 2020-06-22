السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة للمقيمين داخل المملكة

أعلنت وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين من المقيمين داخل المملكة من المواطنين السعوديين والأجانب.

جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وذلك قبل أسابيع قليلة من الموعد السنوي لبدء مناسك الحج الشعيرة الأبرز لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأرجعت وزارة الحج السعودية قرارها إلى "ما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا في أكثر من 180 دولة حول العالم".

وجاء في بيان وزارة الحج " المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفايروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةً إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس."

والعام الماضي، بلغ إجمالي أعداد الحجاج مليونين و489 ألفا و406، منهم أكثر من مليون و855 ألفا من الخارج و634 ألفا و379 من داخل المملكة، بحسب إحصائية سعودية رسمية.

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، نقلت صحيفة "مكة" السعودية، إحصائية رسمية تشير إلى أن الحج منذ تم فرضه في العام التاسع للهجرة، توقف 40 مرة، لأسباب بينها انتشار الأمراض والاضطرابات السياسية والأمنية والغلاء.