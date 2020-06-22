العراق يبدأ المرحلة الثالثة من عملية عسكرية للقضاء على فلول تنظيم داعش

أعلن العراق، الاثنين، إطلاق المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق البلاد.

ووفق بيان لقيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، "تبدأ المرحلة الثالثة من الحملة العسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، في محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق)".

وقال البيان إن "الحملة العسكرية تستهدف تطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى، وسامراء في محافظة صلاح الدين، وكركوك".

وأوضح أن "الحملة العسكرية انطلقت بمشاركة قوات الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية والحشد الشعبي، وبإسناد جوي من مقاتلات ومروحيات عسكرية عراقية ومقاتلات التحالف الدولي بقيادة أمريكا".

وأضاف البيان أنها "تستهدف تمشيط مساحة 4 آلاف و853 كلم مربع، بغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق".

وفي 12 فبراير/شباط الماضي، بدأت العملية العسكرية "أبطال العراق" لملاحقة فلول داعش، فيما أطلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المرحلة الثانية منها في 2 يونيو/حزيران الجاري.

وتأتي العملية العسكرية، عقب زيادة وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت" في البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.