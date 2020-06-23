الأمم المتحدة تنتقد تهديدات السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا

علقت الأمم المتحدة على تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا بأن "آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحافيين الاثنين "من الواضح أن آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال، والمزيد من التعبئة العسكرية، والمزيد من نقل الأسلحة، والمزيد من وجود المقاتلين الأجانب أو المرتزقة على أراضيها".

وأضاف رداً على أسئلة الصحافيين "نشعر بالقلق من استمرار التعبئة العسكرية في وسط ليبيا، بخاصة في سرت، ومن نقل الأسلحة من الخارج، واستمرار تجنيد المرتزقة، وجميع الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة".

كما دعا دوجاريك طرفي النزاع في ليبيا إلى عدم تصعيد الوضع. وقال "أعتقد أنه من المهم أيضاً أن لا يقوم أي من الطرفين بأي أمر من شأنه أن يزيد الموقف سوءاً".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوح السبت "بتدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها أممياً التقدم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر المتوسط التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر الذي تدعمه القاهرة.

وادعى السيسي قائلاً "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة لجهة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب".

وزعم أن أهداف هذا التدخل، إن حصل، ستكون "حماية وتأمين الحدود الغربية" لمصر "بعمقها الاستراتيجي"، و"سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي".

هذا، فيما رفضت حكومة الوفاق الشرعية تهديدات السيسي، معتبرة إياها "إعلان حرب"،

كما صرح آمر غرفة تحرير سرت والجفرة، العميد إبراهيم بيت المال، رداً على تصريحات السيسي وإعلانه لسرت والجفرة خطوط حمراء بأن كلامه ذاك "يعبر عن جنونه".