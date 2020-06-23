الحوثيون يستهدفون السعودية بعدد كبير من المسيرات والصواريخ

أعلن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة وصواريخ بالستية أطلقها المتمردون الحوثيون على المملكة، من بينها صاروخ بالستي باتجاه العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله الثلاثاء عن إن " قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير "8 طائرات دون طيار مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة" بالإضافة إلى "3 صواريخ بالستية من محافظة صعدة باتجاه المملكة" مشيرا إلى انه تم اعتراض اثنين كانا باتجاه مدينة نجران وآخر باتجاه مدينة جيزان.

من جهتهم، أعلن المتمردون الحوثيون عبر قناة المسيرة المتحدثة باسمهم أنهم استهدفوا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ البالستية وزارة الدفاع السعودية والاستخبارات و"قاعدة سلمان الجوية" ومواقع عسكرية بالرياض ونجران وجازان.

وتعرضت السعودية لعشرات الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة العام الماضي، أبرزها هجوم استهدف منشآت لشركة أرامكو النفطية في أيلول/سبتمبر الماضي، تبناه الحوثيون لكن الرياض شككت في ذلك وحملت المسؤولية لإيران التي تدعم المتمردين.

وبعد الهجوم على أرامكو بأيام، أطلق المتمردون الحوثيون بشكل مفاجئ "مبادرة سلام" بإعلانهم وقف الهجمات على السعودية.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا على السلطة منذ 2014 يسيطر فيه المتمردون الحوثيون على صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن يتصاعد مع تدخل السعودية على رأس التحالف دعما للحكومة لوقف زحف الحوثيين المدعومين من إيران.