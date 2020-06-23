تركيا.. استكمال بناء 310 منازل مؤقتة للسوريين بإدلب

أكملت جمعيتا "صدقة تاشي"، "جيهانوما" التركيتان، بناء 310 منازل مؤقتة من الطوب في منطقة "كفرلوسين" بريف إدلب.

وفي تصريح للأناضول، أشار رئيس جمعية "جيهانوما" مصطفى شان، إلى تسليم المنازل المكتمل إنشاؤها إلى الأسر السورية.

وقال: "معظم العائلات التي تم إسكانها في هذه المنازل هم من الأيتام. سيعيش 1000 طفل مع أسرهم. نخطط لبناء مدرسة هنا في أسرع وقت ممكن".

من جانبه، أوضح رئيس "صدقة تاشي" كمال أوزدال، في تصرح، أن الجمعية أنشأت مشاريع مختلفة في 9 مناطق في إدلب، بينها منازل مؤقتة.

وقال: "اكتمل بناء 310 منازل، تكفلت جمعية جيهانوما ببناء 250 منها".

وأشار إلى أن "صدقة تاشي" تهدف إلى إنشاء 5 آلاف منزل من الطوب في سوريا.

وفي 11 يونيو/حزيران الجاري، أكملت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) بناء 5 آلاف منزل، في إطار مشروع أطلقته لبناء 20 ألف منزل مؤقت من الطوب في سوريا، تحت شعار "كن سقفا للمظلوم".

يذكر أن المنازل المؤقتة التي تبنيها هيئة الإغاثة التركية يبلغ مساحة الواحد منها 24 مترا مربعا، مقسم بطريقة 1+1 (غرفة وصالة).