عناصر من بي كا كا الإرهابي يحتلون مركز شرطة غرب الموصل

طرد مسلحون مرتبطون بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية عناصر أمنية من مقر شرطي في محافظة نينوى شمالي العراق، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة نينوى، الثلاثاء، إن "مسلحين من وحدات حماية سنجار المرتبطين بمنظمة بي كا كا الإرهابية طردوا عناصر الشرطة من مركز افتتح الاثنين في ناحية القحطانية غرب مدينة الموصل".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "المسلحين يرفضون وجود أي قوات حكومية عراقية في مركز الناحية"، مرجحا أن "تتدخل السلطات الحكومية لإعادة عناصر الشرطة إلى موقعهم".

وكان تنظيم "بي كا كا" الإرهابي أوجد لنفسه موطئ قدم في محافظة نينوى وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى بـ"وحدات حماية سنجار".

ولا يزال مسلحو التنظيم ينتشرون في المنطقة رغم مطالبات متكررة من السلطات المحلية وكذلك إقليم كردستان شمالي العراق بمغادرة المنطقة.