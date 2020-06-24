إسرائيل تهدم حجراً تذكارياً لترميم تركيا مقبرة إسلامية بالقدس

قامت الشرطة الإسرائيلية بهدم "شاهد" على تبرع تركيا لتمويل المقبرة اليوسفية الإسلامية، في مدينة القدس الشرقية.

ووصلت قوات من الشرطة، الأربعاء، يرافقها طاقم من البلدية الإسرائيلية بالقدس، إلى المقبرة الأشهر في مدينة القدس الشرقية واستخدموا معولا لهدم حجر عليه شعار الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

ولم تبرر الشرطة أو البلدية أسباب هذه الخطوة، لكنها تأتي في ذروة تحريض يميني على أنشطة تركيا الخاصة بمساعدة الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية.

وقال مصطفى أبو زهرة، رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بمدينة القدس، إن الحجر الذي تم هدمه هو "إعلان وتعبير عن امتنان أهل القدس لتركيا على تمويل ترميم المقبرة".

وأضاف أبو زهرة لوكالة الأناضول "تمت أعمال الترميم في العام 2008، وقد تم الحصول على جميع الرخص اللازمة لأعمال الترميم وتم توثيق التبرعات التي تم الحصول عليها، من أجل أعمال الترميم، وتركيا ممثلة بوكالة (تيكا) كانت المساهم الأكبر في تمويل عملية الترميم هذه".

وتابع أبو زهرة "ما جرى هو محاولة إسرائيلية لطمس التاريخ، وهي غير مبررة ومرفوضة ومستهجنة، وما قامت به إسرائيل لا يغيّر من حقيقة أن تركيا هي من قام بتمويل الترميم".

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تبرر ما أقدمت عليه، ولم تبلغ عنه مسبقا.

يذكر أن جهات يمينية إسرائيلية، تقود حملة واسعة ضد المساعدات التي تقدمها تركيا للفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية.

والمقبرة اليوسفية، ملاصقة لسور البلدة القديمة في القدس، ويعود تاريخها لمئات السنين.