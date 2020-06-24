الجزائر تعتزم بناء قاعدة عسكرية على الحدود مع المغرب

تعتزم السلطات الجزائرية إنشاء قاعدة عسكرية على حدودها الغربية المتاخمة للمغرب، وفق إعلام محلي.

جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الشروق" (خاصة)، وموقع "كل شيء عن الجزائر" (خاص) الأربعاء، عن مصادر موثوقة (لم تسمها)، فيما لم يصدر تأكيد رسمي بشأنها حتى الساعة 09:30 ت.غ.

وتأتي الخطوة عقب نحو شهر من إعلان مماثل للسلطات المغربية عن اعتزام إنشاء قاعدة عسكرية على حدودها الشرقية المتاخمة للجزائر.

ووفق الوسيطتين الإعلاميتين، فإن السلطات الجزائرية تعتبر خطوة الرباط ببناء قاعدة عسكرية قرب المنطقة الحدودية مشروعا يستهدف بلادها.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، مرسوما يقضي بتخصيص أرض (23 هكتارا) لبناء قاعدة عسكرية جديدة، بمحافظة جرادة شرقي المملكة (قرب الحدود المتناخمة للجزائر).

ولاحقا أصدرت القوات المسلحة المغربية، بيانا، أكدت فيه أن "الأمر يتعلق بثكنة عسكرية لإيواء الجنود، ليست لها مواصفات القاعدة العسكرية".

وأوضح البيان آنذاك أن هذا المشروع "يأتي في إطار نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن".

ومنذ عقود، تشهد العلاقات الجزائرية المغربية انسدادا على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".