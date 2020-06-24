غارات إسرائيلية على مواقع إيرانية في أربع مناطق في سوريا

شنت طائرات يعتقد أنها إسرائيلية عدة غارات على مواقع عسكرية شرقي ووسط وجنوب غربي سوريا أدت إلى مقتل 6 جنود، وفق ما نقل إعلام النظام السوري، الثلاثاء.

وأفادت وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن "الدفاعات الجوية تصدت مساء اليوم لعدوان في أجواء تل الصحن بريف السويداء (جنوب غرب) وكباجب بريف دير الزور (شرق) ومنطقة السخنة (قريبة من دير الزور تتبع إداريا لمحافظة حمص/ وسط)".

ونقلت عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إنه ظهرت مساء اليوم "أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر (وسط سوريا) وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور ومنطقة السخنة".

وأضاف: "بالتزامن مع ذلك تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية قرب مدينة صلخد جنوب السويداء، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان".

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ"استهداف الضربات الإسرائيلية عدة مواقع للميليشيات الموالية لإيران على طريق السخنة-دير الزور شرق سورية، دمرت مركزا عسكريا للميليشيات، وقتل إثرها 5 عناصر منهم، وسط معلومات عن جرحى بعضهم بحالات خطيرة".

وعادة ما يتهم نظام بشار الأسد إسرائيل باستهداف مواقع في سوريا، فيما لا تعلق تل أبيب على ما يقال بهذا الخصوص.

وتشن مقاتلات إسرائيلية غارات على مواقع عسكرية تابعة للنظام والمجموعات المدعومة من إيران، بين الفينة والأخرى، منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011