وزير خارجية إيطاليا يبدأ زيارة إلى العاصمة الليبية

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى طرابلس، الأربعاء، للقاء رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج.

ووفق وكالة "آكي" الإيطالية (خاصة)، يلتقي دي مايو، خلال "زيارته الخاطفة" إلى ليبيا، عددا من مسؤولي حكومة السراج، المعترف بها دوليا.

وأوضحت الوكالة الإيطالية، أن دي مايو سيلتقي السراج ووزيري الخارجية محمد سيالة، والداخلية فتحي باشاغا.

فيما استبعدت أن تشمل زيارة وزير الخارجية الإيطالي مدينة بنغازي، شرقي البلاد، بحسب المصدر ذاته.

والاثنين، اجتمع السراج، مع الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، والسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند.

وبحث ثلاثتهم، في مدينة زوارة الساحلية (120 كم غرب العاصمة طرابلس) "التنسيق المشترك في محاربة الإرهاب وضرب فلوله، ضمن التعاون الإستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة".

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي، سلسلة انتصارات في مواجهة مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينتا ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، فيما يتأهب لتحرير مدينتي سرت والجفرة.