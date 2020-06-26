الأمن العراقي يداهم مقر فصيل مسلح موال لإيران ويعتقل العشرات

داهمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الجمعة مقر فصيل مسلح مقرب من طهران في البلاد، واعتقلت 13 شخصا، بينهم إيراني الجنسية، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر في الشرطة العراقية، إن "قوات الأمن داهمت فجر الجمعة مقراً لكتائب حزب الله العراقي في منطقة البوعيثة جنوب العاصمة بغداد" على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأميركية في البلاد.

وأوضح المصدر، متحفظا على ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن "قوات الأمن اعتقلت 13 شخصا، بينهم إيراني الجنسية في مقر الفصيل المسلح الذي كان يضم ورشة لصناعة الصواريخ".

والعملية هي الأولى من نوعها في العراق ضد فصيل مسلح نافذ في الحشد الشعبي، وتم تنفيذها بناء على أوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حسب المصدر ذاته.

وتعد كتائب "حزب الله" جزءا من "الحشد الشعبي" الذي يتبع رسميا الجيش العراقي، غير أن العديد من فصائله مقربة من إيران.‎

ولم يصدر تعليق فوري من جانب الحكومة العراقية بخصوص هذه التطورات.

غير أن الكاظمي تعهد مراراً بوضع حد للهجمات الصاروخية التي تستهدف منذ أشهر مواقع تضم جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين في بلاده.

وعادة ما تتهم الولايات المتحدة كتائب حزب الله العراقي، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية ضد قواتها ودبلوماسييها في العراق.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.