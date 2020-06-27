الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء غير مسبوقة في سوريا

حذرت الأمم المتحدة من أن سوريا تواجه أزمة غذائية غير مسبوقة وأن أكثر من 9 ملايين إنسان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

إليزابيث بايرز، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أشارت في تصريحات صحفية بجنيف أنه مع دخول الحرب في سوريا عامها التاسع، زاد عدد المدنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بواقع مليون و400 ألف في الأشهر الستة الماضية.

وأرجعت "بايرز" تدهور الوضع الغذائي في سوريا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان والتدابير التي اتخذت لمكافحة فيروس كورونا.

وبينت أن أسعار الأغذية ارتفعت في العام الأخير لأكثر من 200 بالمئة، وإلى 20 ضعف ما كانت عليه قبل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأوضحت أن سعر السلة الغذائية الأساسية كان نحو 4 آلاف ليرة قبل الأزمة، أما الآن فقدرت سعرها بـ 76 ألف ليرة.

وقالت إن الأسر السورية تقلل من عدد الوجبات وتخفض من حجم الوجبات الغذائية، وتبيع ما تملك، وتقع في مستنقع الدين.

وأعلنت المتحدثة حاجتهم لـ 200 مليون دولار من أجل مواصلة المساعدات الغذائية حتى نهاية العام الجاري.

وحذرت بأن قسم كبير من المساعدات الغذائية التي يقدمونها لسوريا ستتوقف في حال عدم تأمين الدعم.