المزيد من الشركاء ينفضون من حول حفتر

فسخت شركة "ليندن" للاستشارات عقدها مع الانقلابي خليفة حفتر بعد سلسلة الهزائم التي مني بها في ليبيا، وفق ما أعلن موقع إخباري أمريكي.

وذكر موقع "Foreignlobby.com، أن شركة "Linden Government Solutions" أنهت علاقتها مع مليشيا حفتر اعتبارا من 19 يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار الموقع إلى أن حفتر دفع للشركة التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، مليوني دولار، بموجب عقد وقع بين الطرفين في 21 مايو/ أيار 2019، ويستمر 13 شهرا، لتقريب العلاقات مع الإدارة الأمريكية.

من جهته، صرح نائب مدير الشركة جوزيف فليمينغ، أنّ العقد بين الطرفين انتهى، وأنهم "مضطرون للتركيز على قضايا أهم في الوقت الراهن".

وذكر الموقع أنّ "قوات حفتر تقهقرت إثر التدخل التركي في يناير واستعانت بمرتزقة روس، وهذا الأمر أغضب الجيش الأمريكي".

وذكر الموقع أن شركة "ليندن" للاستشارات علاقتها ضعيفة مع الإدارة الأمريكية، منذ الصيف الماضي.