نتنياهو يسوق لصفقة القرن مدعياً أنها فرصة تاريخية للسلام

ادعى بنيامين نتنياهو أن ضم إسرائيل مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أمر "يدفع عملية السلام".



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله في خطاب متلفز وجهه مساء الأحد، إلى "جمعية مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل"، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، (المعروفة باسم صفقة القرن) "وضعت حدا لأوهام حل الدولتين، وبدلا من ذلك تدعو إلى إيجاد حل واقعي لدولتين، فيه لإسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة عن أمنها".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بمساحة تصل إلى 30٪ من الضفة الغربية، في الأول من الشهر المقبل.



وقال نتنياهو، في الخطاب، إنه يدعو الفلسطينيين إلى التفاوض على أساس خطة صفقة القرن.



وأضاف "أشجع الفلسطينيين على عدم إضاعة فرصة أخرى (..) يجب أن يكونوا مستعدين للتفاوض على تسوية تاريخية يمكن أن تحقق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".



ويرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية التي تتضمن إجحافا كبيرا في حقوقهم التاريخية.



وتعتبر خطة ترامب القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، وترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين وتمنح إسرائيل حق ضم 30% من مساحة الضفة الغربية مع بقاء المعابر الدولية والأمن تحت سيطرة إسرائيل.



فيما أعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.



وحذرت وتحذر الكثير من الدول في العالم من مخاطر الضم الإسرائيلي على عملية السلام والمنطقة.