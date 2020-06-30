مصرع طفل بانفجار لغم زرعه إرهابيو "ي ب ك" في سوريا

لقي طفل سوري مصرعه الثلاثاء، نتيجة انفجار لغم زرعه إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقة "مارع" التابعة لمدينة أعزاز.

وبحسب مراسل الأناضول، فقد انفجر اللغم أثناء قيام الطفل برعي الماشية في قرية أسنبل، ضمن المنطقة المحررة بعملية "درع الفرات".

وتقع القرية على خط المواجهة بين الجيش الوطني السوري وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

ورغم تفكيك الجيش الوطني السوري الألغام في المناطق التي يسيطر عليها، إلا أن العديد من المدنيين يتضررون بين الفينة والأخرى من انفجار الألغام غير المكتشفة.

وأمس الاثنين أصيب طفلان بجروح في مدينة الباب، نتيجة انفجار لغم قديم، كان تنظيم "داعش" الإرهابي قد زرعه في المنطقة.

وبفضل عملية "درع الفرات" (أغسطس/آب 2016-مارس/آذار 2017) و"غصن الزيتون" (انطلقت في مارس 2018 واستغرقت 64 يوما) تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تحرير مدن "جرابلس"، و"الباب" و"أعزاز" "وعفرين" (شمالي سوريا) التي كانت بقبضة الإرهابيين.

وكان إرهابيو "داعش" و"ي ب ك/ بي كا كا"، يزرعون أعدادا كبيرة من الألغام في محيط المناطق التي كانوا يحتلونها، لوقف تقدم الجيشين التركي والوطني السوري.