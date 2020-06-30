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"ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يواصل ضغوطه على الأقليات في سوريا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 30.06.2020 21:03
آخر تحديث في 30.06.2020 21:13
ي ب ك/بي كا كا الإرهابي يواصل ضغوطه على الأقليات في سوريا

أكد المجلس "السرياني العالمي" (WCA)، أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يواصل مخططاته لتحويل شمالي وشرقي سوريا إلى "منطقة كردية مستقلة"، وأنه "يستمر في ممارسة الضغوط على الأقليات في المنطقة".

وأضاف في بيان صادر عنه، أن التنظيم الإرهابي يعمل على فرض "الهوية الكردية" على سكان المنطقة، ويمارس الضغوط عليهم "من أجل تحقيق حلمه في تأسيس دولة كردية مستقلة".

وأوضح أن "ي ب ك/بي كا كا" عرقل ذهاب الطلاب من أتباع الطائفة المسيحية السريانية وغيرها من الأقليات، إلى امتحان القبول الجامعي في 21 يونيو/حزيران الجاري.

وأشار المجلس إلى وجود دول تدعم "ي ب ك/بي كا كا" مالياً وسياسياً، معرباً عن تنديده بالجرائم التي يرتكبها التنظيم ضد المدنيين العزل.

و"السريان" هم أتباع العرقيّة الآشورية والذين ينتمون إلى المسيحية السريانية ويتركزون بشكل أساسي في شمال شرقي سوريا خصوصاً في مدن وبلدات الحسكة، القامشلي، عامودا، كما يوجد بعضهم أيضاً في المدن الكبرى مثل حمص وحلب.

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