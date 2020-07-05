190 طالباً قصف حفتر كليتهم العسكرية في طرابلس يستكملون دراستهم بتركيا

أعلن الجيش الليبي، السبت، أن 190 من طلاب الكلية العسكرية بطرابلس، والذين كانوا يدرسون بها أثناء قصف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لها أوائل العام الجاري، غادروا إلى تركيا لاستكمال دراستهم.

جاء ذلك على لسان العميد طيار سعيد المالطي، المتحدث باسم الكلية العسكرية، بحسب ما نقلته صفحة عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش على فيسبوك.

وقال المتحدث إن "دفعتي المستجد والمتقدم اللذين استهدفهما طيران حفتر أثناء تدريباتهم في الكلية مطلع العام الجاري، غادروا الجمعة إلى تركيا لإكمال دراستهم في إحدى الكليات العسكرية هناك".

وأوضح أن "دفعة المستجد تضم 25 طالبا وستستغرق دراستهم 22 شهرا، فيما تضم دفعة المتقدم 165 طالبا وستستغرق دراستهم 5 أشهر".

وأشار إلى أن "خيار إكمال دراستهم بالخارج كان مطروحا لدينا منذ أشهر نظرا لتأثر الطلاب من القصف الذي استهدفهم والمشاهد المؤلمة التي عاشوها".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرضت الكلية العسكرية في طرابلس، لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين.

وأعلنت الحكومة الليبية، آنذاك، أن الهجوم تم بطائرة مسيرة صينية الصنع، زودت بها الإمارات قوات حفتر.