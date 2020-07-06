الجيش التركي: ضبط وتدمير ذخائر مدفعية في شمال سوريا

أعلنت الدفاع التركية تدمير كمية من ذخائر المدفعية تم ضبطها في منطقة "نبع السلام" في شمال سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان، الأحد أنه "جرى تدمير كمية من ذخائر المدفعية، إثر ضبطها بمنطقة نبع السلام، من طرف قوات الجيش مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.