العراق.. الكاظمي يرشح شخصية تركمانية لوزارة الدولة

رشح مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، حسن البياتي، لمنصب وزير الدولة لشؤون التركمان.

جاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة من مكتب رئيس الوزراء، موجهة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوثيقة أنه "استنادا إلى القرار النيابي رقم 23، لسنة 2020 المتضمن استحداث وزارة دولة يرأسها وزير من المكون التركماني، نرشح حسن سلمان البياتي لتولي المنصب، راجين تحديد موعد جلسة التصويت".

ويعتبر حسن البياتي عضوا بارزا في الكتلة التركمانية عن محافظة ديالى (شرقي البلاد).

وتتألف الكتلة التركمانية من 5 نواب تشكلت في مارس/آذار الماضي من نواب تركمان كانوا يتوزعون سابقا على عدة كتل برلمانية، في مسعى لضمان حقوق مكونهم في البلاد.

وفي الـ6 من يونيو/ حزيران الماضي، صّوت البرلمان على استحداث وزارة للدولة تعنى بشؤون المكون التركماني.

ويبلغ مجمل عدد مقاعد التركمان في البرلمان العراقي 8 من أصل 329، حيث تشغل الجبهة التركمانية العراقية بزعامة أرشد الصالحي المقاعد الثلاثة الأخرى.

ولم يتم منح التركمان أي منصب وزاري في حكومتي حيدر العبادي وعادل عبد المهدي السابقتين.

وفي 14 إبريل /نيسان الماضي طالب نواب الكتلة التركمانية، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في لقاء عقد بالعاصمة بغداد، بضمان حقوق التركمان في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وعقب اللقاء، أكد الكاظمي أنه "بحث آلية تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع المكونات ومنها المكون التركماني كحق دستوري ومكون أصيل في جسد المجتمع العراقي".

والتركمان، ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكن وجودهم يتركز في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان شمالي البلاد، فضلا عن قضاء "تلعفر" غرب الموصل.