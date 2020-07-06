مسؤول يمني: نطلب من ابن زايد "رفع يده" عن موانئنا ونفطنا

طالب مسؤول يمني، الاثنين، محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، بـ"رفع يده" عن موانئ ومنابع النفط والغاز في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة لمحافظ محافظة المحويت (شمال)، صالح سميع عبر حسابه في تويتر.

وقال سميع الذي يعتاد مهاجمة الإمارات: "يا تحالف لا نطلب منكم تسليح جيشنا وأمننا، نطلب فقط من (محمد) بن زايد أن يرفع يده عن موانئنا ومنع تصدير نفطنا وغازنا منها" دون تفاصيل أكثر.

ولم يتسن الحصول على رد فوري من قبل التحالف أو الإمارات بشأن ما ذكره سميع، غير أنها عادة ما تنفي تدخلها في شؤون الدول.

ووفق تقارير محلية، تسيطر الإمارات عبر قوات موالية لها على موانئ رئيسية باليمن، فيما ترفض سحب جنودها من منشأة بلحاف الغازية (توصف بأنها المشروع الاقتصادي الأضخم في البلاد) بمحافظة شبوة (جنوب شرق)

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي "الانفصالي" لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي.

وارتفعت حدة التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عقب إعلان الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي‎

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.