بينهم أطفال.. مقتل 6 مدنيين في تفجير إرهابي بتل أبيض السورية

قتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، الثلاثاء، في تفجير إرهابي بمدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا.

وبحسب وكالة الأناضول فإن التفجير جرى بواسطة سيارة مفخخة، وأسفر عن مقتل 6 مدنيين ضمنهم 3 أطفال وإصابة 7 آخرين، وفق معلومات أولية.

وأشارت الوكالة إلى نقل 4 مدنيين من المصابين حالتهم حرجة إلى تركيا، لتلقي العلاج.

وألحق التفجير أضرارا بالمحال التجارية المحيطة.

وترجح فرق الأمن المحلية التي هرعت إلى موقع التفجير، وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء الهجوم.

وتم فرض طوق أمني حول موقع التفجير، فيما تلاحق فرق الأمن سيارة أخرى يعتقد أنها مفخخة، بعد تلقيها بلاغا بهذا الخصوص.

وتواصل "ي ب ك" شن هجمات إرهابية من نقاط تمركزها في مدينتي عين عيسى وتل تمر، على مدينتي رأس العين وتل أبيض، المحررتان ضمن عملية "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.