إصابة مدنيين بانفجار لغم زرعته مليشيات حفتر في طرابلس

أعلنت السلطات الليبية، الأربعاء، إصابة مدنيين اثنين إثر انفجار لغم بهما، زرعته مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشره مركز الطب الميداني والدعم، التابع للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وقال البيان: "أصيب اثنان من العمالة الوافدة (لم يحدد جنسيتهما) جراء انفجار لغم، الثلاثاء، بمنطقة عين زارة (جنوبي طرابلس)".

والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان، مقتل وجرح 138 شخصا في غضون شهرين، جراء ألغام زرعتها مليشيا حفتر.

وبالتزامن، وافقت المحكمة الجنائية الدولية على إرسال فريق للتحقيق بجرائم مليشيا حفتر في مدينة ترهونة وجنوبي العاصمة طرابلس.

وإلى جانب الألغام، تم اكتشاف مقابر جماعية تضم جثامين أكثر من مئتي شخص في المناطق التي فرت منها مليشيا حفتر، في ترهونة وجنوب طرابلس.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.