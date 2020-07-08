روسيا والصين يستخدمان حق الفيتو لمنع دخول المساعدات إلى شمال سوريا

حملت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا والصين مسؤولية "استغلال مجلس الأمن الدولي أداة لتنفيذ أجندات وطنية ضيقة علي حساب ملايين السوريين الأبرياء ".

جاء ذلك في بيان للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عقب استخدام موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة صدور قرار ألماني - بلجيكي مشترك بالتمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود لسوريا عبر تركيا.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في البيان "لم يكن مفاجئا لنا أن تبحث روسيا والصين عن كل فرصة لدعم نظام الأسد القاتل وحملته الوحشية ضد الشعب السوري".

وأردفت قائلة "روسيا والصين تعتبران مجلس الأمن الدولي مجرد أداة أخرى لدفع أجندتيهما الوطنية الضيقة على حساب ملايين السوريين الأبرياء من النساء والأطفال والرجال".

وتابعت "واليوم واصلت روسيا والصين جهودهما التي استمرت شهوراً لقطع المساعدات الإنسانية عن سوريا من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار كان سيبقي على المعبرين الحدوديين المتبقيين في شمال غربي سوريا ".

وأوضحت أن "الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون في مجلس الأمن أيدوا هذا القرار التوافقي لأن البديل لا يوصف".

وحذرت "بدون وصول المساعدات الإنسانية سيعاني ملايين السوريين وقد يموت عدد لا يحصى من الضحايا".

وشددت كرافت على ان "واشنطن لن تلين جهودها للوصول إلى المحتاجين في سوريا ولن تمنحه مصداقية للأكاذيب الروسية والصينية بشأن ما يحدث في سوريا".

والثلاثاء، استخدمت روسيا والصين الثلاثاء حقهما في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام واحد عبر نقطتَي دخول حدوديتَين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وكانت روسيا طالبت بتمديد آلية المساعدات لمدة ستة أشهر فقط وبأن يتم إيصالها عبر نقطة حدودية واحدة حصراً، في مقابل نقطتَين حالياً، وفق ما أوضح دبلوماسيون.

أما الأعضاء الـ13 الآخرون في المجلس، فصوتوا لصالح النص الألماني البلجيكي، حسب المصادر نفسها.

وسارعت روسيا بعد صدور نتيجة التصويت، إلى اقتراح نصها الخاص الذي يتضمن تمديداً لآلية المساعدات الأممية إلى سوريا لستة أشهر وعبرَ معبرٍ واحد على الحدود مع تركيا، وفق ما قال دبلوماسي.

وستُحسم مساء الأربعاء نتيجة التصويت على النص الروسي المقترح.

وطالب مشروع القرار الذي قدمته ألمانيا وبلجيكا، المكلفتان الشق الإنساني في الملف السوري في الأمم المتحدة، بتمديدٍ لمدة عام واحد، حتى العاشر من تموز/يوليو 2021، لآلية إدخال المساعدات إلى سوريا، والتي ينتهي مفعولها الجمعة.

كما نص مشروع القرار على إبقاء نقطتَي الدخول الحاليتين على الحدود التركية السورية في باب السلامة وباب الهوا.

وقال دبلوماسيون الأسبوع الماضي إن موسكو طلبت في المفاوضات تمديد الآلية لمدة ستة أشهر وإلغاء نقطة باب السلامة، وهي أقل استخداماً من نقطة باب الهوا.

وتتيح النقطة الأخيرة خصوصاً إيصال مساعدات إنسانية لما بين ثلاثة وأربعة ملايين شخص يعيشون في منطقة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

وهذا هو الفيتو الخامس عشر الذي تستخدمه موسكو في الأمم المتحدة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

- "الناس يعانون" -

إضافة إلى الدول الغربية التي تدعو إلى تمديد التفويض وحتى إلى تعزيزه في وقت وصل وباء كوفيد-19 إلى سوريا، طلبت الأمم المتحدة أيضاً وبشكل واضح إبقاء الآلية لمدة عام مع ما لا يقل عن نقطتي دخول على الحدود التركية لتقديم المساعدة خصوصا لسكان شمال غرب سوريا حيث محافظة إدلب.

وفي كانون الثاني/يناير، خفضت موسكو، الداعم الأول لسوريا، عدد نقاط الدخول إلى البلاد من أربع الى اثنتين، كما خفضت مدة التفويض وجعلته لستة أشهر بدلاً من سنة كما كان معمولا به في السابق.

وتقول روسيا والصين إن التصريح بإيصال المساعدة عبر الحدود يخرق السيادة السورية وإن المساعدات يمكن أن تمر عبر السلطات السورية عندما تبسط كامل سيطرتها على البلاد.

وكانت الدولتان استخدمتا الفيتو أواخر كانون الأول/ديسمبر ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي نص على وجود ثلاث نقاط دخول حدودية لمدة عام. وفاجأ استخدام بكين للفيتو دبلوماسيين، وتحدث بعضهم عن سابقة في هذا الشأن ضد نص طابعه إنساني.

وفي تقرير صدر في أواخر حزيران/يونيو، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديداً لمدة عام للتفويض وإبقاء نقطتي الدخول الحاليتين على الحدود التركية.

وأشار غوتيريش في التقرير إلى أن 4774 شاحنة استَخدمت نقطة باب السلامة منذ عام 2014 فيما استخدمت 28574 شاحنة نقطة باب الهوا.

وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن صباح الثلاثاء "نأمل في التوصل إلى توافق" ومشروع النص الألماني البلجيكي "يتناسب مع حاجة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".

ووفق تقرير نشرته الأمم المتحدة الثلاثاء في جنيف، لا تزال محافظة إدلب تشهد وضعاً إنسانياً كارثياً.