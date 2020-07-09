إدخال قائد الجيش الإسرائيلي إلى الحجر الصحي

دخل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إلى الحجر الصحي، الخميس، بعد إصابة ضابط كان برفقته، بفيروس كورونا.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب: "كان رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قبل أسبوع، برفقة ضابط تأكد اليوم أنه مصاب بفيروس كورونا، ولذلك وبناءً على تعليمات وزارة الصحة سيدخل رئيس الأركان وضباط آخرون (لم يحددهم) إلى الحجر الصحي حيث سيواصل جدول أعماله".

وأَضاف أن "كوخافي يشعر بصحة جيدة، دون أية أعراض وسيتم فحصه في الوقت القريب".

وسبق أن تم إعلان إدخال عدد من المسؤولين الكبار في إسرائيل إلى الحجر الصحي، وكان آخرهم اليوم الخميس، وزير شؤون القدس رافي بيرتس.

ومن المسؤولين الذين دخلوا الحجر الصحي، وزير الدفاع بيني غانتس (الأربعاء)، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوهانا (الأحد).

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ، الخميس، في تصريح مكتوب ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 33947 حالة.