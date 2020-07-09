حكم نهائي بالسجن 25 عاما على مرشد إخوان مصر

أيدت أعلى محكمة طعون في مصر، الخميس، حكما نهائيا بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وفق إعلام محلي.

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، إن محكمة النقض قضت (الخميس) برفض طعن محمد بديع وآخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة باسم "أحداث مكتب الإرشاد".

وأوضحت أن المحكمة قضت في حكم نهائي بتأييد حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) على بديع ونائبه خيرت الشاطر و4 آخرين من قيادات الجماعة، وفق المصدر ذاته.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي، بالسجن المؤبد على كل من محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمود أبوزيد، ومصطفي فهمي.

وتعود أحداث القضية إلى احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013، إذ وقعت اشتباكات دامية أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، شرقي القاهرة، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.