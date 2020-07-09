عباس يجدد لبوتين استعداده للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالا هاتفيا نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أطلعه فيه على آخر المستجدات السياسية لا سيما تطورات "مخطط الضم الإسرائيلية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".



وثمّن الرئيس الفلسطيني، موقف روسيا "الداعم لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، والرافض لضم الأراضي الفلسطينية".



وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة.



وجدد "عباس" استعداده للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا)، وبمشاركة دول أخرى.



كما رحب بـ"الجهود الروسية الساعية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح، وحماس".



بدوره، أكد الرئيس الروسي على موقف بلاده الداعم "لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".



وشدد على أهمية "إعادة إحياء عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".



واتفق الرئيسان على مواصلة "التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية".