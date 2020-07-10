وزارة الدفاع التركية تعلن القبض على 6 إرهابيين في منطقة "غصن الزيتون"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، إلقاء القبض 6 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، إن الإرهابيين الستة متورطون في أنشطة إرهابية رامية لزعزعة أجواء الاستقرار والأمان في المنطقة.

وتعهدت الوزارة باستمرار الجيش التركي في العمل من أجل استتباب الأمن والطمأنينة في المنطقة.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.