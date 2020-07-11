آلاف الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجاً على تعاطي الحكومة مع أزمة كورونا

تظاهر آلاف الإسرائيليين بمشاركة زعيم المعارضة يئير لبيد، السبت، وسط مدينة تل أبيب؛ احتجاجًا على تعاطي الحكومة مع أزمة كورونا.

وطالب المتظاهرون الذي تجمعوا في ميدان "رابين" وسط تل أبيب، بالتنفيذ الفوري لخطة اقتصادية لمساعدة العمال الذين تضرروا بشدة جرّاء الأزمة المستمرة منذ شهور، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

ودعا المتظاهرون الحكومة إلى ضخّ الأموال ومساعدات المتضررين من العمال وغيرهم.

وعلى هامش المظاهرة، قال يئير لبيد في تصريح صحفي: "لقد فشلت الحكومة في التعامل مع الأزمة".

ونقلت الصحيفة عن المنظمين قولهم إن التظاهرة ليست تابعة لليمين أو اليسار، "بل تابعة للشعب".

ورفض المنظمون السماح للسياسيين بإلقاء خطابات خلال المظاهرة.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، في بيان، إنها سجلت 3 وفيات و1198 إصابة جديدة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أنّ إجمالي الإصابات بلغ 37 ألفًا و464، بينهم 354 وفاة و18 ألفا و814 حالة تعاف.