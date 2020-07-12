مجلس الدولة الليبي ينتخب خالد المشري رئيساً للمجلس لدورة ثالثة

انتخب المجلس الأعلى للدولة الليبي الأحد، خالد المشري رئيساً للمجلس لدورة ثالثة بعد حصوله على 73 صوتاً من أصل 200 (المجموع الكلي للمجلس).

وترشح لرئاسة المجلس كلا من خالد المشري ومحمد أبوسنينة وعبد الرحمن السويحلي وناجي مختار ونعيمة الحامي وعبدالرحمن الشاطر.

وأفاد مصادر صحفية أن المجلس الأعلى يجري الآن انتخاب منصب النائب الأول والذي ترشح له كلا من محمد بقي وأبكدة الكوني ومسعود عبيد.

أما منصب النائب الثاني فترشح له كلا من صفوان الميسوري وعثمان المذكور.

وانتخب المشري في إبريل/نيسان 2018، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبي لدورة أولى، وأعيد انتخابه لدورة ثانية في أبريل 2019.