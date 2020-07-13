للمرة الأولى.. الحوثي يلمح إلى إمكانية قصفه لأهداف إسرائيلية

هددت جماعة "الحوثي" اليمنية، الأحد، بأنها "باتت تملك أهدافا حيوية وهامة في كل من السعودية والإمارات وتل أبيب، بناء على معلومات استخباراتية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الله يحيى الحاكم، رئيس ما تسمى "هيئة الاستخبارات والاستطلاع" في الجماعة، نقلتها وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

وتحدث الحاكم عن أن جماعته "أصبحت اليوم تمتلك بنك أهداف هامة وحيوية ليس فقط في السعودية والإمارات؛ بل وفي تل أبيب، وأبعد من ذلك"، دون أن يدلل على ذلك أو يلوح باستهداف لأي منها.

وهذه هي أول مرة تتحدث فيها الجماعة المتهمة بتلقي دعم إيراني، بأن لديها أهداف ومعلومات مهمة في إسرائيل.

ولم يصدر على الفور تعليق من الدول التي ذكرها المسؤول الحوثي.

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع امتداداته الإقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف سعودي إماراتي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.