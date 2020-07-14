نواب طبرق المؤيدون لحفتر يزعمون أن لمصر حق "التدخل عسكرياً" في ليبيا

أعلن ما تبقى من نواب في مجلس نواب طبرق المؤيدين للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، أنهم أجازوا لمصر "التدخل عسكريا" في ليبيا، بدعوى "حماية الأمن القومي" للبلدين.

وقال النواب مساء الاثنين في بيان نسبوه للمجلس رغم أنهم لا يمثلون أكثر من 30% من أعضائه، إن "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا".

واعتبر البيان أن مصر "تمثل عمقا إستراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

فيما قال المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبد المالك المدني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إن الجيش المصري على ما يبدو "لم يعجبه كثيرا مصير (مرتزقة) الفاغنر والجنجاويد في ليبيا".

وأضاف: "لنذكرهم بأن سيناء أقرب لهم من سرت والجفرة (في ليبيا)، وبأن سد النهضة ليس في ليبيا بل في إثيوبيا. على العموم لا مشكلة: نحن ننتظرهم وعليهم أن يفكروا في الخروج قبل الدخول".

وألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، زاعما أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

فيما قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إن تصريحات السيسي، بشأن الأوضاع في بلادها أمر مرفوضة ومستهجنة، وتعد "بمثابة إعلان حرب".

ويعيش مجلس النواب الليبي حالة انقسام منذ انتخابه في حزيران/ يونيو 2014 إلى أن وقع على اتفاق الصخيرات نهاية 2015. ويقاطع المجلس عشرات النواب المطالبين بانعقاده في طرابلس وفق المتبع في البلاد.

غير أن دعم رئيس المجلس عقيلة صالح لهجوم حفتر على طرابلس، دفع عشرات النواب المعترضين إلى الاجتماع في العاصمة وانتخاب الصادق الكحيلي، رئيسا جديدا للبرلمان في مايو/ أيار 2019، قبل أن يخلفه حمودة سيالة.

ولاحقا، برز خلاف بين صالح وحفتر، في الشرق، أدى إلى التحاق العديد من نواب طبرق بزملائهم في العاصمة، خاصة بعد انهزام مليشيا حفتر في المنطقة الغربية، ولم يبق في مجلس نواب طبرق سوى أقل من 30 نائبا، مقابل أكثر من 70 في طرابلس.