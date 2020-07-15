رفض شعبي لمحاولات ي ب ك الإرهابية فرض مناهجها التعليمية في دير الزور

تحاول منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية فرض مناهج دراسية خاصة في مناطق سيطرتها لكنها تلقى معارضة كبيرة من المدرسين وأولياء الأمور في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وقد أصدر المدرسون وأهالي المحافظة عددا من البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرب عن رفضهم لمناهج "ي ب ك"، باعتبارها تتناقض مع أخلاق المنطقة وموروثها الثقافي والديني.

وحمل المدرسون والأهالي، في بياناتهم، قوات التحالف الدولي والأمم المتحدة والدول التي تدعم "ي ب ك/ بي كا كا"، مسؤولية فرض هذه المناهج التي تستهدف الموروث الثقافي والاجتماعي والأخلاقي والديني في المحافظة.

ومؤخرا، استكملت منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، فرض مناهجها التعليمية في كافة المدارس الابتدائية والثانوية بمناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

كما أغلقت "ي ب ك/ بي كا كا" المدارس التابعة لوزارة تعليم النظام السوري، والخاصة، التي لا تتقيد بتعليمات المنظمة، حيث كان الأهالي يلجؤون إليها لتجنب تلقي أبنائهم مناهج المنظمة الإرهابية.

وبدأت المنظمة فرض مناهجها التعليمية على المدارس الابتدائية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها منذ 2015، قبل فرضها في 2017 على المدارس الإعدادية.

ثم في 2018، فرضت المنظمة الإرهابية، تلك المناهج على الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية.

وتحتوي مناهج المنظمة أفكارا غريبة عن المجتمع السوري، من خلال إعطاء صورة خاطئة عن الإسلام.

كما تقدس تلك المناهج شخصية عبد الله أوجلان، زعيم المنظمة الإرهابية المسجون في تركيا منذ 1999، وتصفه بـ"المعلم الأول"، إلى جانب تشجيع الأطفال على حمل السلاح من خلال وضع صور لأطفال بزي عسكري في المواد الدراسية.