حكومة الوفاق الليبية تندد بلقاء السيسي مع ممثلين عن قبائل ليبية

ندد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بممثلين عن قبائل ليبية في القاهرة، مشدداً أن بلاده "لن تقبل الانتقاص من السيادة وتجاوز الحكومة الشرعية".

جاء ذلك في تغريدة للوزير باشاغا عبر حسابه على موقع "تويتر" فجر الجمعة، قال فيها إن ليبيا "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام مهاجمة مدينة سرت.

وأضاف الوزير الليبي: "نتحفظ بشدة على ما حدث من مغالطات في اجتماع القاهرة، مع من يدّعون بأنهم يمثلون القبائل الليبية. لا نقبل بالانتقاص من السيادة الليبية، أو بتجاوز الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".

وتابع باشاغا: "على القيادة في الشقيقة مصر (في إشارة للسيسي دون أن يسميه) أن تدرك بأن مصالحها هي مع الحكومة الشرعية في ليبيا، فاستقرار ليبيا من استقرار مصر".

والخميس، دعا السيسي خلال لقاء مع ممثلي قبائل ليبية في القاهرة، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـ"جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها".

وقال السيسي مخاطبا الحضور: "لن ندخل إلا بطلب منكم ولن نخرج إلا بأمر منكم"، في إشارة إلى التدخل العسكري المصري المحتمل في ليبيا والمرفوض من قبل طرابلس.

وتنتقد أطراف ليبية استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم حليفه الانقلابي خليفة حفتر، مقابل التأليب على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في البلاد.

وبرر السيسي تصريحاته السابقة بشأن اعتبار مدينتي سرت والجفرة "خطا أحمر" بقوله: "الخطوط الحمراء في سرت والجفرة هي دعوة للسلام".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال السيسي، خلال تفقده قاعدة عسكرية متاخمة لليبيا، إن "تجاوز سرت والجفرة خط أحمر"، في تصريح اعتبرته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا "إعلان حرب" و"تعديا على سيادة ليبيا".