سوريا.. "ي ب ك" الإرهابي يختطف عشرات المدنيين بدير الزور

اختطف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، عشرات المدنيين المعارضين له، خلال دهم عدة مناطق سكنية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية، السبت، إن التنظيم دهم عددا من المناطق السكنية شرقي دير الزور، ارتفعت فيها الأصوات المعارضة لسياسات التنظيم، بحجة "محاربة الإرهاب".

وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر "ي ب ك" الإرهابي دهمت مدينة البصيرة ومركز الشحيل، إضافةً إلى قريتي الزر والحوايج، واختطفت العشرات من المدنيين.

وأوضحت أن التنظيم الإرهابي يواصل حصار تلك المناطق السكنية عبر إغلاق مداخلها ومخارجها، في الوقت الذي يُحلق طيران التحالف الدولي ضد "داعش" الإرهابي في سماء المنطقة.

ومؤخرا، احتج أهالي دير الزور على استكمال التنظيم الإرهابي لفرض مناهجه التعليمية في كافة المدارس الابتدائية والثانوية بمناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد.

كما أغلق "ي ب ك/ بي كا كا" المدارس التابعة لوزارة تعليم النظام السوري، والخاصة، التي لا تتقيد بتعليمات التنظيم، حيث كان الأهالي يلجؤون إليها لتجنب تلقي أبنائهم مناهج التنظيم.

وبدأ التنظيم فرض مناهجه التعليمية على المدارس الابتدائية بالمناطق الخاضعة لسيطرته منذ 2015، قبل فرضها في 2017 على المدارس الإعدادية.

وفي 2018، فرض التنظيم الإرهابي، تلك المناهج على الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية.

وتحتوي مناهجه التي اطلع عليها مراسل الأناضول، أفكارا غريبة عن المجتمع السوري، من خلال إعطاء صورة خاطئة عن الإسلام.

كما تقدس تلك المناهج، شخصية عبد الله أوجلان، زعيم التنظيم الإرهابي المسجون في تركيا منذ 1999، وتصفه بـ"المعلم الأول"، إلى جانب تشجيع الأطفال على حمل السلاح من خلال وضع صور لأطفال بزي عسكري في المواد الدراسية.